Um mandato de fato e de direito

Lucimar Campos (DEM) será diplomada nesta sexta, às 10h, na Câmara de Várzea Grande, junto com o vice José Hazama (PRTB), e os 21 vereadores. A reeleição da democrata representa retomada da hegemonia dos Campos, que têm como principais referências os irmãos Júlio e Jayme Campos, ex-prefeitos, ex-senadores e ex-governadores. E Lucimar chegou ao poder local graças à cassação do eleito em 2012 Walace. Conseguiu avançar em alguns setores e só o fato de ter retomado o funcionamento dos chamados serviços essenciais deu a ela credibilidade junto à população, tanto que se reelegeu com 76,2% dos votos. Enquanto Lucimar entra agora no mandato de fato e de direito, o marido Jayme, sempre por perto, inclusive ocupará secretaria, sonha com a volta ao Senado em 2018.