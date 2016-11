Kleber Lima foi alçado do Palácio Alencastro, sede da Prefeitura de Cuiabá e onde atuou como secretário de Governo e Comunicação do prefeito Mauro Mendes, para o Paiaguás, que abriga o complexo do governo estadual. Será o novo secretário do Gabinete de Comunicação da gestão Taques. Nesse interim, trabalhou como marqueteiro de Wilson, derrotado a prefeito da Capital. Kleber é um profissional respeitado, dedicado e competente. Tanto age como conciliador quanto como "pitbull", como foi na campanha eleitoral deste ano. Tudo depende da linha orientativa do assessorado. Vai gerir um orçamento de R$ 70 milhões. Retorna ao Estado 13 anos depois de ter sido adjunto de Comunicação no Governo Blairo. Ele tem a missão de, sob plano de mídias, incluindo campanhas publicitárias, articulações e estratégias, potencializar as ações do Executivo e, por tabela, recuperar e melhorar a imagem do governador Taques, que deve buscar a reeleição em 2018. O secretário Jean Campos passa a cuidar do Escritório de Representação do Estado em Brasília. Esta é a 11ª mudança entre as 25 pastas do Governo Taques.