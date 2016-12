Um secretário-prefeito em VG

Esta semana chega à Câmara de Várzea Grande uma mensagem da prefeita reeleita Lucimar (DEM), criando a secretaria de Assuntos Estratégicos, inclusive com várias atribuições. A nova estrutura surge especialmente para atender o ex-prefeito, ex-governador e ex-senador Jayme Campos, marido da prefeita. De prefeito de fato e não de direito, Jayme passa a ditar as regras de vez, com poder da caneta. Montará um gabinete dentro do núcleo de gestão para "pilotar" as principais ações administrativas. Corre-se o risco de Lucimar se tornar uma "prefeita decorativa". E Jayme, que pretende concorrer de novo ao Senado, quer lançar alguns trunfos que devem render-lhe dividendos eleitorais. Vai tocar obras e está nos seus planos lançar um programa para regularizar 90 mil lotes numa Várzea Grande que surgiu de invasões e que possui um cadastro imobiliário precário.