Marcelo Duarte (Infraestrutura e Logística) está jogando contra o próprio governo. Isso foi perceptível ao menos na reunião do último dia 8, na Fiemt, com 40 empresários da construção civil. O secretário de Taques ouviu muitas ponderações dos presentes sobre dificuldades de execução de contratos e também de recebimento pelos serviços. E passaram a discutir a situação de quatro empresas com problemas para, depois, decidir se cancelava ou não o contrato. No Pró-Estradas, se uma empreiteira enfrenta embaraços para executar o serviço, acaba por travar todas as demais. Num determinado momento, Marcelo dispara: "O Marco Marrafon (hoje na Educação), quando era do Planejamento, cometeu uma barberagem orçamentária". Esse comentário de Marcelo chamou atenção dos empresários e ganhou repercussão. Reforça a tese de que o Executivo, por falhas orçamentárias, teria aumentado em 7% o duodécimo dos Poderes, causando impacto de R$ 700 milhões neste ano. Ao final do encontro, Marcelo perguntou e ele próprio respondeu: "Vocês não vão perguntar se eu vou sair? Se eu for substituído pelo Pivetta será uma honra, pois é um prefeito muito bem conceituado!".