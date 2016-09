Único a doar à própria campanha

Em Sorriso, a capital nacional do agronegócio, o prefeito Dilceu Rossato (PSB), que tenta o terceiro mandato, fez previsão de gastar até R$ 730,2 mil. E ele é o único doador da própria campanha: R$ 300 mil. Já o principal adversário do prefeito, empresário Ari Lafin (PSDB), dentro do teto previsto pela Justiça Eleitoral, arrecadou menos da metade: R$ 124,3 mil. Parte dessa "grana" veio do diretório nacional tucano (R$ 26 mil), do produtor rural Wanderlei José Alberti (R$ 30 mil) e de familiares de Ederson Dal Molin (PSD), que renunciou recentemente ao cargo de vice-prefeito na expectativa de assumir como deputado federal, mas a vaga foi ocupada antes pelo 1º suplente Tampinha. Quatro membros da família de Xuxu (Edson, Everton, Angelo e Adélio) doaram, juntos, R$ 35 mil. Todos hoje de "cara virada" para Rossato e na torcida pela vitória de Lafin.