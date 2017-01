"Usando" Taques pela Ucmmat

No 3º mandato de vereador pela Capital, Adevair Cabral (foto), que seguiu passos de Taques, migrando do PDT para o PSDB, é um dos três candidatos à presidência da Ucmmat, entidade que congrega os parlamentares mato-grossenses. Nas articulações por voto junto aos colegas, ele bate no peito para dizer que tem apoio incondicional do governador Taques, de quem se declara amigo. O problema é que Taques nem sabe que Adevair lançou candidatura à Ucmmat. Não é a 1ª vez que ele faz esse vínculo político e "amigável" com o chefe do Executivo estadual. Na pré-campanha de 2016, Adevair, para tentar marcar posição, se lançou a vice-prefeito, acreditando na hipótese de Mauro Mendes buscar a reeleição. E, na época, também se gabava ser "parlamentar de confiança do governador". Por fim, nem foi lembrado em chapa majoritária. Foi à reeleição e ganhou. A eleição na Ucmmat acontece em 22 de fevereiro. Também concorrem Dirceu Zanatta (PMDB), de Sorriso, e Rafael Piovezan (PP), de Acorizal.