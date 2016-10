Vacilo, efeito-cassação e derrota

Em Lucas do Rio Verde, onde os dois candidatos milionários gastaram, juntos, R$ 3,8 milhões na campanha, o prefeito Otaviano Pivetta (foto) ainda tenta absorver a derrota à reeleição. Por ter feito um bom mandato, acreditava que seria imbatível. Enquanto o adversário Flori Luiz Binotti, que investiu R$ 2,1 milhões na campanha, foi criando "asas", atraindo apoios importantes com ajuda do vice-governador Fávaro, do mesmo PSD, Pivetta, desmotivado, deixou o tempo passar. Quando "acordou", já era tarde. Teve dificuldades até para montar equipe de marketing. O prefeito do PSB que tinha chance de levar a maioria dos partidos para o palanque, ficou com 10 pequenas siglas, mesma quantidade do adversário. Para "arrebentar" eleitoralmente com Pivetta, seu registrou foi cassado praticamente na véspera do pleito por causa de pendências com a Justiça. A notícia caiu como uma bomba. Por fim, Binotti venceu um gestor que estava a caminho do quarto mandato. Obteve 14.408 votos, 242 a mais que os 14.166 que estão "congelados" em favor de Pivetta.