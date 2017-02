Valdísio e vínculo com Castrillon

Valdisio Juliano Viriato, um dos cinco presos nesta terça na 5ª fase da operação Sodoma, foi secretário-adjunto de Transportes e Pavimentação Urbana do Estado na gestão Silval. O MPE apurou que ele tinha autonomia na parte operacional da secretaria e função de executar as ações criminosas com aparência de regularidade, tudo para dificultar ação dos órgãos de controle. Foi ele quem autorizou e forneceu suporte para desvio de dinheiro público, inserindo consumo fictício de combustível entre fevereiro de 2013 e outubro de 2014. Enquanto trabalhou na secretaria, Valdísio figurou como sócio das empresas KV Energia Ltda, BVPX Automotiva Ltda e a EMAVI Investimentos e Participações. Assim que saiu do governo, ele se mudou para SC, onde administra a BVPX Camboriu, que, curiosamente, está registrada em nome de Giancarlo Castrillon, ex-presidente do Detran-MT e que foi secretário de Orçamento e Finanças da Assembleia até início deste ano. Suspeita-se que Valdísio seja o verdadeiro dono da empresa.