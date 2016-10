Valtenir fica colado em Emanuel

O deputado federal Valtenir Pereira (foto) agora não desgruda de Emanuel, que deve ser eleito prefeito de Cuiabá neste domingo. Sente-se "o cara", com direito a aparecer na fotografia, nem que seja como "papagaio de pirata". Mesmo desgastado e com a liderança política minguada na Capital, Valtenir propaga ser o responsável pela entrada do colega peemedebista no páreo. Argumenta que seria o candidato, mas cedeu espaço a Emanuel. Valtenir, que já tentou ser prefeito e teve votação pífia e está hoje no 5º mandato, só não comenta que a cúpula do PMDB, sob Bezerra, o lançou pré-candidato apenas para fomentar a tese de candidatura própria, mas já decidida que o substituiria antes das convenções, por causa da chance remota de vitória. O que Valtenir quer mesmo é indicar cargos e reconquistar espaço para tentar reeleição em 2018.