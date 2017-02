Valtenir perde força e se queima

O deputado federal Valtenir Pereira (PMDB) precisa repensar os seus conceitos. Começou na vida pública há 12 anos como vereador por Cuiabá. À época, ganhou destaque e era apontado como um bom exemplo por ter se formado em direito para colocar o assassino de seu pai na cadeia. Defensor público licenciado, Valtenir se elegeu deputado federal e está no terceiro mandato. Na última eleição, entretanto, quase ficou de fora. Tido como não confiável, tem perdido força e influência no grupo político. Aos poucos, segundo dizem colegas, a máscara vai caindo. Foram vários tropeços. Tentou ser líder da bancada federal, mas a vaga ficou com Victório Galli. Antes, ingressou no PMDB - seu 5º partido - com o sonho de voltar a disputar a Prefeitura de Cuiabá, mas não emplacou o nome. A sigla apostou e venceu com Emanuel. Assim, de quebra, Valtenir segue perdendo espaço na sua base eleitoral.