"Vazando" dados sobre delações

O promotor de Justiça Fábio Galindo, que tocou a secretaria de Segurança Pública no Governo Taques até março deste ano, seria o responsável pelo vazamento seletivo de informações de delações, tentando envolver pessoas ligadas ao governador. Por isso, está recebendo a pecha de "araponga" e de conspirador. Essa notícia chegou ao Palácio Paiaguás e deixou Taques decepcionado com aquele que integrou o seu staff, inclusive com carta branca, após pedido do próprio governador junto ao Conselho Nacional do MP para autorizar o remanejamento de Galindo do MPE de Minas para atuar no Poder Executivo em MT e este só saiu do governo por causa de uma decisão do Supremo, proibindo membros do MP a ocuparem cargos fora da instituição, exceto no magistério.