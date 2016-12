Velha guarda no Governo de EP

Emanuel Pinheiro escolheu mesmo Nezinho (foto), prefeito de Nossa Senhora do Livramento, como secretário de Governo a partir do próximo mês. O Rdnews já havia antecipado que o peemedebista tinha essa pretensão - confira aqui. A repercussão é negativa. Nezinho é uma figura da velha guarda, já cansada e que pratica o populismo e a chamada política do assistencialismo. Foi dessa forma que tocou Livramento por 3 mandatos e também a Sanemat. Faltará a ele "pique" para acompanhar um governo que começa prometendo ritmo frético de trabalho. Como trata-se de um amigo antigo, Emanuel o atendeu mais para empregá-lo. E Nezinho, prestes a completar 66 anos, terão missão difícil: articular as ações políticas e institucionais do Palácio Alencastro e coordenar programas da administração.