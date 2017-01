Venda vergonhosa de vaga

A decisão do juiz Luiz Bertolussi, de afastar Sérgio Ricardo do cargo de conselheiro do TCE e de bloquear bens de 9 figurões, até o valor de R$ 4 milhões, reforça a versão antiga, muito alimentada nos bastidores, de que algumas dessas cobiçadas cadeiras teriam sido literalmente compradas. Toda vez que abre vaga no Pleno do órgão fiscalizador, muitas autoridades, especialmente do Legislativo e do Executivo, se movimentam pela indicação de nomes. A negociata envolvendo a aposentadoria prematura de Alencar Soares (foto) e a nomeação de Ségio deixou alguns rastros. O MPE monitorou o caminho do dinheiro sujo. Descobriu até o que se chama de "recompra" de vaga. Alguns milhões foram parar na conta do filho de Alencar, empresário Leandro Soares, um dos indiciados. Para ajudar o MPE na investida, o ex-secretário Eder e o empresário Júnior Mendonça abriram a boca, apresentando até comprovantes de depósitos bancários. Alencar Soares, um dos pecuaristas mais "bem sucedidos" de Barra do Garças, corre risco de perder boa parte da grana milionária que teria recebido indevidamente. E, pelas investigações, o dinheiro usado para comprar vaga no TCE e "engordar" o gado do fazendeiro Alencar saiu do bolso dos contribuintes de MT.