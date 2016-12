Verba da repatriação e a saúde

Com assinatura nesta quarta pelos 26 Estados e o DF de uma carta com medidas propostas pelo governo federal para a retomada do crescimento e reequilíbrio das contas públicas, MT se prepara agora para receber da União repasse suplementar que deve chegar a R$ 108 milhões. O governador Taques destaca que parte dessa verba oriunda da repatriação de recursos mantidos no exterior será destinada à saúde. Dividida em quatro partes, a carta trata do controle das despesas públicas, anuncia medidas para reequilíbrio das previdências estaduais, comprometimento de apoio às medidas de reequilíbrio financeiro que dependem do aval do Congresso Nacional e, a última, é uma garantia para União que os Estados e o DF vão trabalhar pela celeridade das propostas.