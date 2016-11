Verbas para Pontos de Cultura

A pasta da Cultura do Estado, sob Leandro Carvalho, promete investir R$ 2,5 milhões na formação de uma nova rede de Pontos de Cultura, que são entidades culturais, pessoas jurídicas de direito privado e sem fins lucrativos, de natureza ou finalidade cultural que articulam e impulsionam um conjunto de ações em suas comunidades. Logo será lançado edital para selecionar as instituições. Os recursos são oriundos de convênio com o Ministério da Cultura. O governo federal banca R$ 1,5 milhão, e, o Estado, R$ 1 milhão. As inscrições serão abertas a partir de quinta, 1º de dezembro, e vão até 1º de fevereiro de 2017. Cada uma das 35 entidades selecionadas receberá R$ 60 mil, em parcela única, para o desenvolvimento das atividades propostas, com foco no fortalecimento da Política Nacional de Cultura Viva em MT. O secretário Leandro diz que vai percorrer os municípios para capacitar e dar suporte técnico às instituições interessadas. A ideia é que todas regiões tenham a mesma oportunidade e que as ações aconteçam de forma descentralizada.