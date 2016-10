Vereador com apenas 41 votos

Enquanto Toninho de Souza garantiu a reeleição em Cuiabá com 5.620 votos, o mais votado de todos os concorrentes, bastaram 41 para assegurar ao vigilante Heronias Teixeira (PSDB) uma cadeira na Câmara de Araguainha, o menos populoso do Estado, com somente 1.024 habitantes. Heronias diz que gastou R$ 447 reais na campanha. Ele tem 54 anos e possui de bens uma motocicleta Titan, ano 2009. Ao todo, 22 disputaram as 9 vagas em Araguainha, incluindo 4 parlamentares em busca da reeleição. Mas só Careca foi reeleito, com 83 votos. Não reconquistaram mandato Ademaria, que teve 15 votos; Cuiabano, com 45; e Maria Rúbia, com 38 votos. O mais votado foi Manezinho (91 votos), seguido de Adiel (88).