Vereador do PSB com Emanuel

O advogado e vereador Faissal Callil Filho, um dos três que não disputaram a reeleição em Cuiabá, tomou decisão que contraria orientação do comando do PSB. Não apoia o candidato Wilson. O vice da chapa do candidato tucano é o vereador Leonardo, da legenda socialista. Faissal está em outro palanque. "Mergulhou" na campanha do peemedebista Emanuel, que duela com Wilson pelo comando da Prefeitura da Capital. Em post nas redes sociais, o vereador do PSB até chamou amigos e aliados políticos para participar de um adesivaço pró-Emanuel. Faissal optou por não disputar novo mandato, mas não está morto politicamente. Ele foi decisivo, como cabo eleitoral, na eleição de Diego Guimarães (PP), que teve 3.183 votos. Diego é do movimento política jovem, liderado por Faissal.