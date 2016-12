Vereadores agora receberão 13º

Em pleno período de recessão no país, vereadores cuiabanos, sob comando do presidente Haroldo Kuzai (foto), tiveram a cara de pau de "embutir" no mesmo projeto que garantiu a eles aumento salarial de 23%, de R$ 15 mil para R$ 18,9 mil, do prefeito e também do vice-prefeito, a criação do décimo-terceiro salário. Foi implantada também verba indenizatória para os 25 chefes de gabinete, um de cada parlamentar. O impacto desses aumentos vem a partir de janeiro, já na nova legislatura. No geral, o custo por ano de vereador na capital mato-grossense sobe para R$ 380 mil. Emanuel Pinheiro, que passa a comandar Cuiabá a partir da próxima semana, avisou que vai vetar o projeto. Resta saber se a Câmara manterá o veto ou se promulgará a decisão de aumento salarial. Será o primeiro teste para os novos parlamentares.