Vereadores e aumento de verba

Num período em que muito se discute e debate RGA para o funcionalismo público, a Câmara de Cáceres, que ampliou de 13 para 15 o quadro de vereadores a partir deste mês, garantiu o reajuste para os seus. O salário de cada parlamentar passa para R$ 7,2 mil. Já a verba indenizatória agora é de R$ 4,8 mil. No caso do presidente Domingos Oliveira (foto), do PSB, a vantagem extra a título de reembolso de despesas decorrentes da atividade parlamentar tem um incremento de 50%, chegando a R$ 7,2 mil. No geral, só de subsídio com seus vereadores, o Legislativo cacerense gastará R$ 182,4 mil mensais ou R$ 2,1 milhões por ano. Com a indenizatória agregada ao salário, eliminam-se antigas vantagens, como diárias para alimentação e hospedagem, passagens, ajuda de transporte e combustível. Mas, em caso de viagem fora do Estado, quem custeará as despesas será a própria Câmara.