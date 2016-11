Vereadores e boicote a Francis

O prefeito cacerense Francis Maris (PSDB), reeleito com 62,9%, está enfrentando dificuldades para aprovar, na Câmara, um projeto de lotacionograma para poder abrir concurso público com vistas a preencher 320 vagas, entre elas de fiscais e de controlador interno, além de 250 na Educação e outras na Saúde. Desde início do mês, encaminhou o projeto ao Legislativo. Mas enfrenta boicote. Os vereadores não demonstram o mínimo de interesse no assunto e, quando questionados, alegam que precisam avaliar melhor a proposta e fazer audiência pública e ouvir entidades, como sindicatos. No fundo, as razões são outras. Quase todos estão na bronca com o prefeito. E, de quebra, dos 11, apenas 3 se reelegeram: Valdeníria (PSDB), Domingos (PSB) e Alencar (PP). Entre os derrotados está o presidente da Câmara, Marcinho Lacerda (PMDB). Nem a CCJ, que emite parecer jurídico, se manifestou sobre o projeto. É presidida pelo derrotado à reeleição Edmilson Café no Bule (foto), do PSD, e tem como relator Félix Alvarez (SD), que foi barrado pela Justiça como candidato a prefeito e lançou a esposa Janaína, que ficou em 3º e último lugar. Pelo visto, Francis não conseguirá promover neste ano o concurso para preencher vagas essenciais. Na Educação, por exemplo, poderia começar o ano letivo já com número maior de efetivos, evitando contratações temporárias.