Veto na Jari e 18 mil processos

Antenor de Figueiredo, novo secretário de Mobilidade Urbana, bloqueou as senhas de acesso ao sistema dos integrantes da Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari), que são nomeados por decretos pelo prefeito e com mandatos de dois anos. A intenção de Antenor é de exonerar todos para colocar nos cargos seus apadrinhados. Os escolhidos, a partir de indicações da OAB, de sindicatos, como dos taxistas, do MTU e da própria secretaria de Mobilidade Urbana, recebem verba indenizatória. O secretário finge desconhecer a lei que assegura aos componentes da Jari mandato de dois anos cuja vigência se estende até outubro de 2018. A Jari hoje é presidida por Érica do Carmo Dias, que foi nomeada pelo ex-prefeito Mauro Mendes. Por picuinhas de Antenor, a Jari se vê impedida de atuar. Enquanto isso, vão se acumulando 18 mil processos de pessoas que foram multadas, recorreram e seguem aguardando julgamento.