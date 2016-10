VG e corrida de Jayme ao Senado

Jayme Campos disse nesta sexta que, apesar dos rumores de que deverá concorrer de novo ao Senado em 2018, não tem esse pretensão. Por outro lado, pondera que precisa aguardar o momento certo para debater o assunto com seu grupo político. Daqui a 2 anos vão estar em disputa 2 cadeiras no Senado, com vencimento dos mandatos de Medeiros e Blairo. Jayme admite que a especulação sobre nova candidatura surgiu naturalmente por causa da vitória acachapante da esposa, prefeita Lucimar, reeleita em Várzea Grande com 76,2% dos votos nominais. Ex-prefeito por três mandatos, ex-governador e ex-senador, Jayme diz que está cuidando de seus negócios pessoais e também colaborando com a gestão Lucimar por se considerar um várzea-grandense que deseja o melhor para a cidade e também pela torcida do êxito da esposa como administradora. Para Jayme, o respaldo que Lucimar recebeu nas urnas é prova de que ela tem feito "revolução" no jeito de governar no município.