VG sem horário eleitoral na TV

Mesmo se tratando do 2º maior município do Estado, com mais de 250 mil habitantes, Várzea Grande não tem uma emissora de TV transmitindo o horário eleitoral. Os candidatos só contam com espaço na rádio Industrial. Como não há retransmissora no município, os concorrentes majoritários deveriam ter feito solicitação ao TRE-MT para destacar o 2º canal com maior audiência na vizinha Cuiabá com vistas a divulgar o horário eleitoral. Taborelli (PSC) até requisitou o espaço, mas depois desistiu. Os demais candidatos (Lucimar, Alan da Top Gás e Milton) não demonstraram interesse. Em 2012, o horário eleitoral de Várzea Grande foi exibido pela TV Cidade Verde (SBT). E agora, sem produção televisiva, as campanhas acabam tendo custo reduzido. A prefeita Lucimar, que contratou o publicitário Gustavo Vandoni, só se preocupa em gravar para o programa de rádio. E até restringiu sua aparição. Líder absoluta nas pesquisas de intenção de voto, ela decidiu que não participará de nenhum debate. Teme, no confronto, ser agredida verbalmente pelo candidato-coronel Taborelli.