Vice com mais espaço que Salles

Nem parece que Rogério Salles (PSDB) é candidato a prefeito de Rondonópolis. Quem mais aparece no horário eleitoral é sua vice, ex-secretária municipal de Saúde Marildes Ferreira (PSD). Nas duas primeiras semanas de aparições na TV, Marildes "abocanhou" cerca de 80% do tempo. O próprio Salles, que recebeu carimbo de traidor de Percival e não detém carisma, enaltece o perfil da companheira de chapa e evita trombar com o prefeito, de quem é vice hoje e contra quem disputa nas urnas. Curiosamente, Salles não fez até agora menção ao governador Taques, da mesma sigla tucana, muito menos o mostrou na TV como principal aliado. Seu marqueteiro João Maria, de Natal (RN), o mesmo que trabalhou nas campanhas de Sachetti e Ananias, tem orientado Salles a não bater na administração, já que o tucano faz parte dela. Salles é recordista de candidatura a vice. Foi vice-prefeito de Bezerra e ocupa esse cargo sob Percival. Se elegeu também como vice-governador de Dante. Já em carreira solo, só amargou derrotas. Foi assim para deputado federal e senador e deve ter mesmo destino na corrida a prefeito.