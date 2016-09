Vice de Fábio recua em Tangará

O prefeito Fábio Junqueira (PMDB), que enfrenta desgaste e dificuldades para reconquistar o mandato, sofre baixa em sua chapa. O vice Wellington Bezerra (foto), vereador pelo PMB, jogou a toalha. Em post em sua página pessoal no Facebook, Wellington alegou que a decisão de não mais ser candidato a vice-prefeito é de caráter pessoal e irrevogável. Argumenta que tanto ele quanto seus familiares têm sido atacado pelos adversários. Fábio discute agora com aliados dos 6 partidos (PMDB, PMB, PR, PC do B, Solidariedade e PRB) quem escolher para substituir Wellington na chapa. Fábio tem dois concorrentes competitivos, o empresário Reck Júnior (PSD) e Vander Masson (PSDB). Já Sílvio (PDT) disputa apenas para marcar posição.