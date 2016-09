Vice de Taborelli é investigada

O candidato a prefeito de Várzea Grande, coronel PM da reserva Pery Taborelli, parece ter caído em desgraça política. Queria tudo e deve ficar sem nada. Na Assembleia, perde a cadeira de deputado para Barranco, após embates judiciais. O petista toma posse nos próximos dias. Em Várzea Grande, não consegue "decolar" num cenário em que a prefeita Lucimar (DEM) é favorita absoluta à reeleição. Para piorar, a vereadora e vice da chapa de Taborelli, Miriam Pinheiro (foto) e seu esposo Sérgio Aliennd foram condenados e serão investigados pela PF por ordem do juiz eleitoral José Lindote, da 58ª Zona Eleitoral. O casal, que também foi multado em R$ 5 mil cada, tem usado as redes sociais para atacar a honra da prefeita Lucimar. Trechos publicados pelo casal sustentam que "Lucimar estaria praticando abuso da máquina e do poder financeiro, para ganhar as eleições, não estando nem aí para o TRE e MPE, pois estão acima da lei”.