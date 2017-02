Victório conduz bancada do PSC

Victório Galli (PSC), que tem ganhado espaço na mídia mais por causa de suas posições consideradas conservadoras, é o novo líder da bancada do PSC na Câmara Federal. Dela fazem parte 10 parlamentares e são integrantes do grupo evangélico. São poucos da sigla cristã no meio de 513 e na briga por espaço com aqueles com grandes bancadas, como PT e PSDB, mas fazem barulho porque, entre pautas polêmicas que defendem, estão revogação do Estatuto do Desarmamento, não à legalização do aborto e se opõem também à proposta de casamento civil igualitário, ou seja, entre pessoas do mesmo sexo. O deputado mato-grossense substitui no comando da bancada o pastor Marco Feliciano (SP) e, entre os liderados por ele a partir de agora, está Jair Bolsonaro (RJ), virtual candidato à Presidência da República.