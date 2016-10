Virgínia acompanha o prefeito

Trajando camiseta e calça na cor preta, a primeira-dama de Cuiabá Virgínia Mendes acompanhou o prefeito Mauro, que votou pela manhã na UFMT. Como era de se esperar, entrou muda e saiu calada. Virgínia evita a imprensa. Mas, nas redes sociais, emite opinião o tempo todo sobre o processo eleitoral. Foi ela a responsável pela desistência do marido do projeto de reeleição e também pela decisão de, até agora, Mauro não ter declarado publicamente que seu candidato é Wilson, ex-adversário político. Virgínia carrega mágoa por causa de declarações feitas pelo tucano em eleições passadas. À imprensa, Mauro se limitou a dizer, minutos antes de votar, que iria seguir orientação partidária. Sendo assim, tudo indica que tenha votado em Wilson, já que o PSB do prefeito faz parte do arco de aliança do candidato tucano. A expectativa do bloco situacionista é de, no 2º turno, Mauro sair de vez do muro. Acredita-se que até pode gravar para o horário eleitoral pedido de voto em Wilson.