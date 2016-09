Virgínia pede voto para Bussiki

A primeira-dama de Cuiabá Virgínia Mendes se tornou cabo eleitoral de Marcelo Bussiki, que concorre a vereador pelo PSB. Esposa do prefeito Mauro, Virgínia afirma, em um vídeo propagado pelo próprio candidato nas redes sociais, que "Marcelo é uma pessoa de confiança, trabalhou ao lado do Mauro e é honesto". Ao final, pede voto para o aliado. Marcelo foi controlador-geral de Cuiabá. Disputa cadeira na Câmara pela segunda vez. No pleito de 2012 saiu como suplente. Teve 1.638 votos. Enquanto Virgínia vota em Bussiki, o marido faz campanha para outro ex-secretário municipal e do mesmo PSB. Trata-se de Gilberto Figueiredo, que comandou a pasta da Educação.