Vitória 16 anos após 1ª tentativa

Dezesseis anos depois de uma votação pífia ao Palácio Alencastro, Emanuel Pinheiro (foto) está a uma semana de ser sacramentado nas urnas como prefeito eleito de Cuiabá. As pesquisas apontam boa vantagem ao peemedebista, no embate com o tucano Wilson, assim como foi no 1º turno, garantindo maior votação com 98.051 votos (34,2%). A eleição será no próximo domingo (30). Em 2000, pelo extinto PFL, Emanuel disputou a prefeitura. Só conseguiu 7.505 votos. No mesmo pleito, Wilson, então no PMDB, obteve 39.575. Nestes 16 anos, Emanuel, que já havia sido vereador e cumprido dois mandatos de deputado, retornou à AL. Está no quarto mandato. Passou também pelo comando da secretaria de Trânsito e Transporte Urbano da Capital. Do velho PFL, migrou para PR e hoje está no PMDB. Sua possível vitória será contraponto importante ao grupo do governador Taques, que levou o PSDB a reconquistar o poder estadual 13 anos após o então tucano Dante deixar o Palácio Paiaguás.