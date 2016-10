Vitória com 182 votos a mais

A ex-secretária de Estado e ex-deputada federal Thelma de Oliveira (PSDB), que transferiu recentemente o domicílio eleitoral de Cuiabá, se elegeu prefeita de Chapada dos Guimarães com apenas 182 votos de vantagem sobre o ex-prefeito Gilberto Mello (PR). A viúva do ex-governador Dante obteve 5.110 votos. Gilberto chegou a 4.928. Didi da Pousada (PTN) ficou com 884 e Sidnei Varanis (Rede) com 524. Bem articulada, Thelma pregou na campanha a necessidade do município ter sintonia com o governo estadual em busca de projetos e recursos. E enfatizou o fato de ser do mesmo partido do governador Taques. A tucana vai conduzir um município que vem de uma sucessão de governos desastrosos, marcados por escândalos, afastamentos e renúncia do cargo de prefeito.