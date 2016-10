Vitória em todas zonas eleitorais

Emanuel Pinheiro (foto), com 98.051 votos (34,2% dos válidos) no pleito de 2 de outubro, foi o mais votado em todas as zonas eleitorais de Cuiabá. Segundo levantamento feito pelo site UOL, o candidato a prefeito pelo PMDB obteve a maior vantagem na 39ª Zona, chegando a 36,62% (15.542) dos votos, enquanto o seu adversário no 2º turno, tucano Wilson, registrou 30,15% (12.794). Fazem parte da 39ª Zona Eleitoral os bairros Porto, Santa Isabel, Coophamil, Jardim Cuiabá e Novo Terceiro. Ao todo são seis zonas, onde se concentram 1.168 seções eleitorais - cada sessão é uma urna. Os cuiabanos agora voltam às urnas em 30 de outubro para escolher o futuro prefeito entre Emanuel e Wilson.