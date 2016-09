Voice prevê Emanuel x Wilson

O resultado da pesquisa Voice, divulgado nesta sexta pelo site Midianews, apontando cenário de empate técnico entre os candidatos Emanuel (PMDB), Wilson (PSDB) e Procurador Mauro (Psol), deu novo ânimo ao tucanato, aquele grupo que estava temeroso com a hipótese do ex-prefeito não conseguir carimbar o passaporte para o segundo turno. Na estimulada, segundo a Voice, Emanuel detém 25,7%, Wilson está com 24,3% e, Procurador Mauro, 23,2%. Os demais (Julier, Serys e Renato) não chegam a 6%. A pesquisa foi feita entre 27 e 29 deste mês, com margem de erro de 4%. Está registrada no TRE-MT, sob protocolo MT-08893/2016. Desde o início da campanha, analistas já consideravam que o embate mais provável na 2ª etapa do pleito na capital mato-grossense seria entre Emanuel e Wilson, cujs perfis são similares.