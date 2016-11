Voo à morte política prematura

Leonardo Oliveira (PSB) apostou todas as fichas na eleição majoritária, como vice-prefeito do tucano Wilson. Mas a chapa foi derrotada no 2º turno pelo peemedebista Emanuel, que tem Niuam (PTB) de vice. Resta a Leonardo concluir o mandato de vereador, que encerra-se em 31 de dezembro. A partir do próximo ano estará fora da vida pública e alguns incentivam-no a concorrer a deputado em 2018. Leonardo chegou a ser aconselhado por membros da família a buscar a reeleição, mas Wilson o convenceu a ser vice da chapa, acreditando que a exploração do nome de Dante, sobrinho de Leonardo, ajudaria o grupo a chegar o poder. É possível que a tia de Leonardo, Thelma de Oliveira, prefeita eleita e que não está nem aí para a questão do nepotismo, o convide para assumir alguma secretaria em Chapada dos Guimarães.