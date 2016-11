Votação histórica em Guarantã

Em Guarantã do Norte, Celso Henrique (foto), que faz trabalho brilhante com leilões beneficentes para arrecadar fundos e ajudar o Hospital do Câncer na região, teve o reconhecimento popular das urnas. Foi eleito vereador pelo PDT com 2.928 votos, 20% dos nominais. Para se ter ideia da tamanha expressividade eleitoral, a votação do pedetista superou a do ex-vereador e ex-vice-prefeito Marcelão, que concorreu a prefeito e ficou na 4ª e última colocação, com 2.385 votos (16,5%). Celso impôs também 2.301 votos de frente do segundo colocado a vereador, o republicano Davi da Farmácia, que teve 627 votos. A votação histórica de Celso ajudou a "puxar" para a vitória mais três pedetistas, sendo eles Nonato (391 votos), Valter do Sindicato (321) e Sílvio Dutra (304). Celso trabalha no Garimpão Agropecuária. A partir de janeiro, viverá a experiência como parlamentar de um município que será tocado por Érico (PRB) na cadeira de prefeito.