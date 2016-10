Votos encolhidos drasticamente

Mesmo com aumento considerável do eleitorado cuiabano nos últimos 16 anos, a ex-petista Serys Slhessarenko teve uma votação para prefeita neste ano sete vezes menor se comparada às eleições de 2000. Foi um fiasco eleitoral. Na época que concorreu pela primeira vez, em 2000, ela estava no PT. Ficou em segundo lugar, com 62.050 votos, atrás do eleito Roberto França, com 137.441 votos. Desta vez, a ex-deputada estadual e ex-senadora, disputando pelo PRB, só chegou a 9.242 votos. Foi a quinta e penúltima colocada. Só ganhou de Renato Santtana (Rede), que teve 3.644 votos. O resultado das urnas enterrou politicamente Serys, embora ela, aos 71 anos completados em abril, não se dê por vencida e demonstra vontade de disputar cargo eletivo em 2018.