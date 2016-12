Voz do Gaeco e elogios a Taques

O promotor de Justiça e coordenador do Gaeco, Marco Aurélio de Castro (foto), em entrevista ao programa O Livre, apresentado na Band Cuiabá por Augusto Nunes, não só fez rasgados elogios ao ex-procurador da República e hoje governador Taques, como o definiu como homem de fibra e referência no combate ao crime organizado. Tal citação veio quando o apresentador fez questionamentos sobre descobertas de fraudes em licitações na Seduc, que resultaram em prisões, entre elas do ex-secretário de Educação, Permínio Pinto. Segundo Marco Aurélio, não restavam dúvidas de que, quando o governo se instalou, algo surgiria porque Taques tinha sucedido Silval, que teve uma administração marcada por corrupção. Enfatizou que a corrupção não é do governo, mas, sim, do homem. Disse que sua admiração por Taques continua. Ponderou que a operação Rêmora é um caso isolado que ganha uma certa conotação por ser a 1ª investida de combate ao crime organizado dentro do atual governo, mas muito setorizado - confira aqui a entrevista.