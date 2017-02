Wender e remédios em Poconé

O ex-secretário de Saúde de Poconé, Wender Amorim (foto), disse encarar com naturalidade a CPI instaurada pela Câmara Municipal com vistas a apurar responsabilidades e as circunstâncias da "desova" de medicamento vencimento, encontrado no mês passado, dentro do PSF Central. Afirma não ter se omitido. Revela que, assim que assumiu a pasta, em março do ano passado, a secretaria não dispunha de farmacêutico e que a contratação só foi possível três meses depois devido à falta de profissional no mercado. A farmacêutica contratada sugeriu que fosse feito lentamento de estoque. Foi nesse momento que se deparou com alguns remédios cuja validade estava vencida dentro de caixas lacradas e identificadas e também algumas outras caixas contendo medicamento com prazo de vencimento de 30 dias. Como não havia empresa licitada para fazer o chamado descarte devido à falta de dotação orçamentária, optou-se por retirar os remédios comprometidos e realocá-los em uma sala desativada no PSF Central, até que se organizasse a parte burocrática para efetivar contrato com empresa especializada. Na época, surgiram conversas de que Poconé havia recebido tais remédios como permuta do PS de Várzea Grande. Sobre esse assunto, Wender prefere não comentar, embora muitos atribuem responsabilidade ao seu antecessor, ex-secretário de Saúde e hoje vereador Itamar.