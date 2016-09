Wilson e Emanuel e a pesquisa

Resultado da 2ª rodada da pesquisa Ibope, divulgado nesta sexta, foi um balde de água fria sobre a cabeça do candidato Wilson em Cuiabá. Embora tenha oscilado positivamente de 18% para 20% nas intenções de voto nas últimas duas semanas e também baixado a rejeição de 54% para 48%, os dados trazem preocupação ao núcleo da campanha. O Procurador Mauro, mesmo sozinho e isolado com o Psol, está estabilizado em 1º lugar, agora com 30%. Emanuel (foto), do PMDB, aparece empatado tecnicamente com 27%. O peemedebista ganhou 5 pontos percentuais nos últimos 15 dias. A nova pesquisa Ibope deixou apoiadores de Emanuel entusiasmados. Já aliados graúdos de Wilson, como o governador Taques, defendem intensificação das ações de campanha para tentar levar o tucano para o 2º turno, seja com Emanuel, seja com o Procurador Mauro.