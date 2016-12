Wilson e reeleição na AL

O secretário de Cidades Wilson Santos (foto), do PSDB, avisou hoje que sua permanência na pasta tem data para terminar. O tucano fica até março de 2018, quando sairá para concorrer à reeleição como deputado estadual. Março é o prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para que secretários deixem o posto a fim de disputar cargo eletivo. Wilson espera que a retomada das obras do VLT seja o carro chefe para conseguir se reeleger na AL. Ele foi derrotado em outubro, no 2º turno, quando disputou à Prefeitura de Cuiabá e perdeu para Emanuel Pinheiro. Agora segue no staff do governador Taques, provavelmente articulando para tentar reverter o desgaste da eleição na Capital.