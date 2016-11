Wilson renova licença na AL

Wilson Santos, que saiu de licença em 1º de setembro para se dedicar a campanha eleitoral e acabou derrotado na disputa pela Prefeitura de Cuiabá, nem retornará ao Legislativo. Ainda nesta semana, deve encaminhar renovação do pedido de licença, desta vez para ser nomeado secretário das Cidades. Da autorização da AL depende a publicação da nomeação. O tucano substitui Eduardo Chiletto, cuja exoneração foi anunciada no último dia 9. Em menos de três meses, Wilson vai da liderança do Governo a integrante do primeiro escalão de Taques com a recomendação de priorizar a retomada e conclusão do VLT. A mudança do secretariado beneficiou diretamente o suplente Jajah Neves, que ficará com a vaga de deputado estadual enquanto Wilson permanecer na Secid.