Wilson usa debate para atacar

Se depender de denúncias e de "detonação" de adversários, Wilson Santos estará eleito. No debate da TV Record Canal 10, neste domingo à noite, o candidato tucano foi para cima do concorrente Emanuel, que lidera as pesquisas de intenção de voto. Wilson denunciou até um suposto pagamento de R$ 4 milhões de propina de um esquema de incentivo fiscal a pessoas da família de Emanuel. E avisou que nesta segunda à tarde, a seis dias das eleições à Prefeitura de Cuiabá, vai à Defaz protocolar a tal denúncia. Wilson provocou Emanuel o tempo todo, tentando desqualificar o adversário e vinculando-o ao grupo do ex-governador Silval, que está preso. Emanuel, por sua vez, passou boa parte do debate se defendendo.