Zeca diz não ter feito acusação

Em nota, o deputado Zeca Viana contesta registro feito neste espaço de que estaria isolado, agindo com radicalismo e sob descontrole emocional e muito menos de que teria feito denúncia sobre compra de votos na eleição da Mesa Diretora. Assegura que em momento algum atribuiu qualquer crime ao presidente da AL ou a qualquer outra pessoa que estivesse articulando formação de chapa à Mesa do Legislativo. "Se fato fosse verídico, sempre apresentei provas e fundamentos de minhas denúncias quando solicitado". Revela ter dito que sempre houve negociação de cargos em troca de apoio no Legislativo, como é fato público e notório até mesmo em escala federal, e essa atitude ele diz repudiar, assim como o PDT. Cobra independência da AL para melhor representar o povo e considera honrar os votos recebidos com o trabalho de criticar e fiscalizar o governo e seus atos.