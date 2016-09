1,6 mi de hectares em MT têm boas práticas ambientais e trabalhistas

Assessoria Programa que incentiva boas práticas trabalhistas e ambientais atende 1,6 mi de hectares em MT

Um crescimento de 78% em cinco anos. Esse é o salto, em números de produtores participantes, do programa Soja Plus em Mato Grosso desde sua implantação, em 2012. À época, 332 aderiram à iniciativa. A iniciativa tem como objetivo fazer com que produtores rurais apliquem boas práticas em relação às legislações trabalhista e ambiental.

Em extensão de área, a adesão ao Soja Plus de Mato Grosso está presente em 1.632.372 hectares. São 697 propriedades atendidas no Estado, 227 revisitas, 688 relatórios realizados. Também aderiram ao projeto os estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Bahia.

Atualmente, segundo dados apresentados durante o VI Seminário do Soja Plus Nacional, realizado em Luís Eduardo Magalhães (Oeste da Bahia), 1.013 produtores de soja e milho das quatro regiões do estado fazem parte do programa. Esse número deve aumentar, conforme conta a gerente de pesquisa e gestão da produção, Cristiane Sassagima. "Até o fim deste ano, nossa meta é chegar a 1.200 produtores”.

Para chegar à meta, a Aprosoja conta com uma equipe no campo, que vai até as propriedades. Quando começou, a entidade tinha cinco supervisores de projetos. Atualmente são oito, que além de apresentar e fazer a adesão do Soja Plus, informam sobre outros programas da associação.

A pesquisadora explica ainda que a procura pelo Soja Plus vem, em grande parte, é devido a grande divulgação, seja ela pelos supervisores ou pelos próprios produtores que já aderiram. "A informação de que é um programa gratuito e que traz benefícios à gestão da propriedade, tanto na parte ambiental como trabalhista e econômica, é o grande segredo do sucesso do Soja Plus. Entendemos cada vez mais que o caminho é a produção sustentável", explica Cristiane.

Nacionalmente, são 5.100 produtores rurais e 980 fazendas atendidas com o programa. Também nacionalmente, são 2,2 milhões de hectares de soja verificados; 6,2 milhões de toneladas de soja e R$ 12 milhões de investimentos, entre 2011 e 2012.

Premiação

O VI Seminário do Soja Plus também premiou quatro produtores que mais se adequaram no último ano aos indicadores do programa. De Mato Grosso, Carlos Alberto Petter recebeu o troféu. Petter é de Nova Xavantina e participa do programa desde 2012.

O Soja Plus - Desenvolvido em 2011 pela Aprosoja e pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), o Soja Plus tem o objetivo de fazer com que produtores rurais apliquem boas práticas em relação às legislações trabalhista e ambiental. (Com informações da Aprosoja)