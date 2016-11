100 registram reclamações da Black Friday em MT; número deve crescer

. Reclamações da Black Friday reduziram em comparação ao ano passado

Mais de 100 consumidores mato-grossenses registraram reclamações por causa da Black Friday até esta segunda (28). Foram 102 reclamações feitas online pelo site do governo Consumidor e outras duas pessoas foram pessoalmente protocolar as insatisfações.

Os registros foram realizados pelo Procon-MT. A Black Friday foi realizada na última sexta (25) por lojistas de todo o país.

De acordo com Gisela Simona, superintendente do Procon-MT , a maioria das reclamações online ainda estava sobre análise na tarde dessa segunda. O site, que é monitorado pela secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), serve como um canal de negociação entre consumidores e lojistas.

“Nossa orientação é que caso as pessoas ainda não estejam satisfeitas com a justificativa que as empresas apresentam (no site), ela procure ir pessoalmente ao Procon levar a reclamação. Até porque somente depois desse registro é que nós podemos tomar alguma atitude legal”, explicou.

A grande maioria dos registros, como informou Gisela, foram feitos por indisponibilidade de produto, quando os clientes fechavam a negociação e na hora do pagamento eram informados que o produto havia acabado ou era oferta enganosa, quando os consumidores acompanharam o preço do produto ao longo dos dias e viram que o item não estava mais barato na sexta, como a loja estava informando.

Apesar das reclamações, a superintendente afirmou que o saldo do evento nesse ano foi positivo.

“A gente verificou que nacionalmente houve uma diminuição no número de reclamações. O consumidor acabou tomando um pouco mais de cuidado e as empresas, por outro lado, viram que não dá mais para tentar enganar o consumidor com falsas promoções ou não cumprir com prazos de entrega”, disse.

Sobre as duas reclamações presenciais realizadas no Procon, a superintendente pontuou que se trataram de questões de defeito e foram de compras realizadas no comércio local de Cuiabá.

Gisela lembrou, ainda, que o balanço é parcial e pode aumentar nos próximos dias, já que um dos maiores problemas entre essas negociações são a falta de entrega dos produtos no tempo acertado. A superintendente afirmou que essa foi a principal reclamação levada ao Procon após a Black Friday do ano passado.

Vendas

Segundo o site Ebit, empresa que analisa e realiza estatísticas sobre o mercado digital, a data movimentou R$ 1,9 bilhão. O número representou um acréscimo de 17% em relação ao ano de 2015, mas ficou abaixo das expectativas do site, que previam R$ 2,1 bilhões em vendas.

De acordo com eles, os eletrodomésticos, seguidos pelos celulares, eletrônicos, informática e decorações para casa foram os itens mais negociados. O tíquete médio dos pedidos foi de R$ 653, número 13% acima ao registrado no ano passado.

A página ainda comentou que 281,2 mil pessoas compraram na internet pela primeira vez entre 0h e 23h59 na última sexta.

