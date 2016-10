33 organizações disputam 1º Prêmio da Fundação André e Lucia Maggi

Reprodução Prêmio deverá distribuir até R$ 170 mil entre as instituições vencedoras, bem como promover capacitação e visitas técnicas a fim de estimulá-las a dar continuidade ao trabalho desenvolvido

Organizações sociais de 13 municípios mato-grossenses devem concorrer ao 1º Prêmio Fundação André e Lúcia Maggi, promovido pela entidade, cujo objetivo é reconhecer e incentivar as melhores práticas de desenvolvimento social nas comunidades onde a Amaggi atua em Mato Grosso. Ao todo, 33 organizações sociais se inscreveram em 3 categorias diferentes.

O Prêmio deverá distribuir até R$ 170 mil entre as instituições vencedoras, bem como promover capacitação e visitas técnicas a fim de estimulá-las a dar continuidade ao trabalho desenvolvido. Com as inscrições encerradas no último dia 14, agora cabe ao comitê avaliador analisar as fichas de inscrições e realizar visitas técnicas às organizações. Em seguida, o comitê deverá eleger as vencedoras em cada categoria, cujos nomes serão revelados durante cerimônia prevista para o mês de dezembro.

Municípios

Conforme o balanço do encerramento das inscrições para o Prêmio, a maior parte das organizações concorrentes são de Cuiabá, dez no total. Os municípios de Lucas do Rio Verde e Querência aparecem logo atrás com quatro organizações inscritas cada. De Primavera do Leste e Rondonópolis foram efetuadas inscrições de três organizações cada. Em Campo Novo do Parecis, duas organizações se inscreveram. As demais inscrições foram realizadas por entidades com atuação nos municípios de Itiquira, Nova Mutum, Nova Ubiratã, Santa Rita do Trivelato, Sorriso, Tapurah e Sapezal.

Como a mesma entidade pode se inscrever para disputar o prêmio em mais de uma categoria, as 33 organizações sociais realizaram um total de 46 inscrições válidas, distribuídas entre as três categorias do Prêmio: 14 organizações na Categoria 1 - Boas Práticas de Gestão; 16 na Categoria 2 - Melhores Impactos; e outras 16 na Categoria 3 - Empreendedor Social.

Fundação André e Lucia Maggi

Criada em 1997, a Fundação André e Lucia Maggi é uma instituição sem fins econômicos, responsável por realizar a gestão do investimento social privado da Amaggi e que trabalha pelo desenvolvimento das pessoas e das comunidades onde a empresa atua. No ano de 2015, as ações da Fundação em 13 municípios totalizaram investimentos de R$ 3,2 milhões e impactaram diretamente 30 mil pessoas.