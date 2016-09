Abate pode ser antecipado em até 6 meses com melhoramento genético

Cuiabá recebe pela primeira vez a Genapec – “Genética na Pecuária”, uma feira voltada para o melhoramento genético das raças zebuínas. Promovida pela Associação dos Criadores de Nelore de Mato Grosso (Nelore-MT), a feira tem como objetivo facilitar o acesso à informação técnica e de qualidade a todos aqueles que trabalham na cadeia produtiva da pecuária.

Na oportunidade, o pecuarista mato-grossense poderá conhecer animais que foram avaliados por programas de melhoramento genéticos, os quais apresentam maior precocidade, maciez na carne, e, conseqüentemente, trarão mais ganhos para o produtor. “Queremos mostrar para os nossos clientes que estes animais existem e que são melhores e mais eficientes no campo”, explica o vice-presidente da Nelore, Olímpio de Risso Brito.

Para se ter ideia, o produtor que lida com animais melhorados geneticamente consegue abatê-los até seis meses antes do previsto (18 meses), pois mesmo criados a pasto, atingem o peso e acabamento ideal para abate em menor tempo. Utilizando como exemplo o custo médio da sua propriedade, onde ele gasta cerca de R$ 35 por animal/mês criados no pasto, a economia seria de aproximadamente R$ 180 por animal, caso sejam abatidos com cinco meses de antecedência.

Ele avalia que muitas vezes o que falta para o produtor produzir mais com menos e melhorar o lucro da sua propriedade é o conhecimento. “Às vezes ele paga um pouco há mais por um animal, mas é preciso deixar claro que ele produzirá mais, com menos custos, e em menor tempo com este indivíduo. Ou seja, é vantagem trabalhar com animais de elite, é muito mais carne por hectare”.

Para ajudar nestes entendimentos, diversas palestras com especialistas da área serão ministradas. Além disso, os principais programas de melhoramento em atividade no Brasil, como o Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos da ABCZ, Geneplus da Embrapa, CIA de Melhoramento e PAINT da CRV Lagoa.

Segundo o zootecnista e pesquisador da ANCP, Luiz Gustavo Figueiredo toda melhoria retorna diretamente na produção. “Os investimentos são sempre importantes e justamente por isso tem que ser consciente. Implementar a estrutura sem a seleção genética adequada é desperdiçar o potencial produtivo do rebanho. A melhoria genética agrega todas as pontas da cadeia produtiva, mas principalmente o criador”, destaca.

A feira acontece nesta sexta (16) e sábado (17) com o apoio do Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte (FABOV) e da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) e o Sindicato Rural de Cuiabá. A Organização e da Pecus – Tecnologia na Pecuária. Já no domingo (18) ocorre o Leilão Touros Nelore no Parque de Exposição com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. Ao todo serão 90 touros, Superiores e Elite da Prova de Ganho de Peso (PGP) da Nelore-MT com avaliação genética triplamente provada. “Começamos com 254 animais pra chegarmos nesses 90. Então trouxemos o que há de melhor. É realmente um excelente investimento para o pecuarista”, finaliza Olímpio.

