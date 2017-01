Acrimat pede revogação de decreto que sobe 71% alíquota de boi em pé

Reprodução Decreto que regulamentou o aumento do Imposto sobre Mercadorias e Serviços (ICMS) de 7% para 12% para a saída interestadual do gado bovino foi publicado no Diário Oficial do Estado em dezembro

A Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) entregou para o governo estadual um documento no qual pede a revogação do decreto 777/2016, que institui o aumento da alíquota do boi em pé de 7% para 12%. A subida representa um aumento de 71% no imposto e gerou reclamação entre os pecuaristas. O encontro aconteceu nesta terça (17) e contou com a presença de representantes da secretaria estadual de Fazenda (Sefaz) e da secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Por nota, a secretaria estadual de Fazenda (Sefaz) afirmou que o aumento teve como objetivo contribuir com o equilíbrio na cadeia pecuária e que o Executivo pretende reduzir progressivamente a saída de animais vivos do Estado. Além disso, a pasta pontuou que a intenção é também estimular a industrialização e a exportação da carne. A nota ainda colocou que o aumento da alíquota havia sido comunicado previamente ao setor agropecuário pelo Governo Estadual.

O decreto que regulamentou o aumento do Imposto sobre Mercadorias e Serviços (ICMS) para a saída interestadual do gado bovino foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) em 28 de dezembro. A nova cobrança, caso não seja revogada, começa a surtir efeito a partir de 1º de abril.

De acordo com Amado de Oliveira Filho, consultor técnico da Acrimat, o pedido da associação levou em consideração o prejuízo que o aumento do imposto poderia causar nas regiões Sul, Nordeste e Noroeste do Estado, nas quais existem poucos frigoríficos e a saída do animal para o abate em outro estado, acaba se tornando uma alternativa viável financeiramente.

“Não é um negócio bom nem para o Estado. Se tirarmos a renda dessas regiões, não vai ativar a economia, aliás, muito pelo contrário. Essas atividades da pecuária aquecem toda uma economia local e o governo precisa levar isso em consideração. É um percentual que parece pequeno, mas que atinge em cheio muitos pecuaristas em região de fronteira [com outros estados]”, comentou.

Amado explicou que a reunião foi convocada pelo Instituto Mato-grossense de Carnes (Imac) e que a conversa foi produtiva. Ele disse que o aumento de 7% para 12% gerou reclamações em todo o Mato Grosso e que a revogação desse decreto foi um pedido amplo de grande parte do setor. “A nossa expectativa é bastante positiva. O governo ouviu nosso lado e nos pediu um tempo para analisar a proposta. Esse foi um encontro democrático e, como o regime propõe, não é proibido revogar decretos, que é o que entendemos ser o mais correto nesse momento”

Amado ainda pontuou que o anúncio do aumento pegou parte do setor de surpresa, já que o debate sobre a reforma tributária já estava acontecendo há algum tempo. Segundo ele, a expectativa dos setores produtivos era que a questão passasse pela Assembleia primeiro. “A gente fez uma proposta com o pé no chão e sustentada em muita informação. Só devemos pensar em alguma ação diferente caso o nosso pedido não seja aceito. O Estado fez a publicação que respondia pelas suas necessidades e nós estamos colocando na mesa as nossas”, argumentou sobre uma possível negativa do governo em relação à revogação do aumento.

O representante da Acrimat finalizou dizendo que a próxima reunião com o governo será realizada em 23 de janeiro, na próxima segunda. Nesse encontro os pecuaristas deverão receber uma resposta se a lei será revogada ou não.