Acrimat representa o Brasil durante Conferência da Aliança Internacional

A conferência anual da Aliança Internacional da Carne Bovina (International Beef Alliance – IBA), realizada em Taupo, Nova Zelândia, reuniu os presidentes e CEO’s das principais entidades representativas dos produtores de carne bovina da Austrália, Brasil, Canadá, México, Nova Zelândia, Paraguai e Estados Unidos. Juntas, as sete nações da IBA representam 46% da produção mundial e 63% das exportações mundiais de carne bovina. No encontro, o Brasil foi representado pela Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) para debater assuntos como a produção de carne sustentável, a liberação do comércio e o desenvolvimento de lideranças.

Com o maior rebanho comercial do mundo – com 209,13 milhões de cabeças em 167,5 milhões de hectares de pastagens, o Brasil abate mais de 39 milhões de cabeças/ano. A produção total de carne para consumo é de 9,6 milhões toneladas, das quais 18,6% é exportada para mais de 100 países, e os outros 81,4% atende o mercado interno, que tem um consumo per capita de 38,6 kg/ano. Para o presidente da Acrimat, José João Bernardes, que representou o Brasil na Conferência, é preciso que os principais países produtores de carne estejam unidos. “Imaginemos que todos temos um único negócio – a produção de carne bovina, e que o nos une sempre é mais importante que o que nos separa. As conquistas dependem desse alinhamento. Na condição de produtores e maiores comercializadores de carne do mundo, é importantíssimo que alavanquemos o processo de crescimento e nos debrucemos sobre ações em conjunto que possam manter a sustentabilidade e longevidade desse negócio”, destacou Bernardes durante a Conferência.

O superintendente da Acrimat, Francisco Manzi, destaca que esse é o primeiro ano em que o Brasil é membro efetivo do grupo. “Em 2015, fomos ao México como membros observadores e lá tivemos a inclusão oficializada. Esse ano, pudemos receber os CEO’s em Cuiabá, apresentar nossa estrutura de produção, sanidade animal e comercialização. O próximo passo é integrar também as demandas brasileiras à agenda da Aliança, como é o caso do impacto dos estudos sobre consumo de carne, circulação de materiais genéticos, entre outros”, reforça Manzi.

Para James Parsons, anfitrião do evento e presidente da Beef + Lamb New Zealand, discutir e traçar estratégias para reforçar os processos de produção e consumo da cadeia mundial da carne bovina é o foco da Aliança. “Estamos ansiosos para debater questões que são o centro das ações da Aliança – a forma como podemos trabalhar juntos sobre a abertura de comércio – como a resolução de barreiras técnicas às vendas externas, desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis, e como cada um de nossos países se envolve efetivamente com os nossos jovens líderes para construir uma indústria forte e rentável global de carne bovina”, afirma Parsons.

O encontro aconteceu de 20 a 22 de outubro em Taupo, e além das reuniões, contou com visitas técnicas em propriedades locais.

Representação

Desde 2014, a Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) representa o Brasil na "Aliança", reforçando a representatividade mundial da pecuária de Mato Grosso. Em 2015, a convite da Acrimat, também se juntou ao grupo para reforçar a presença brasileira, a Associação Nacional dos Confinadores (Assocon), durante a Conferência anual da Five Nation Beef Alliance (FNBA), em Mazatlán, no México, quando o Brasil e Paraguai aderiram oficialmente ao grupo que passou a se chamar International Beef Alliance, ou em português, Aliança Internacional da Carne Bovina.

As associações que representam os países na International Beef Alliance são: Cattle Council of Australia and Meat & Livestock (Austrália), Acrimat e Assocon (Brasil), Canadian Cattlemen’s Association (Canadá), Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (México), Beef + Lamb New Zealand (Nova Zelândia), Asociación Rural del Paraguay (Paraguai) e National Cattlemen’s Beef Association (Estados Unidos).