Aeroporto de Barra instala raio X e esteiras; voos começam em 30 dias

Reprodução Programa do governo pretende fomentar e diversificar as cidades aatendidas com voos regulares

Em menos de 30 dias o aeroporto de Barra do Garças começa a operar vôos direto para a Capital. A partir de 7 de novembro, a Azul Linhas Aéreas, responsável pelo trecho, começará a realizar os vôos comerciais diretos, entre Cuiabá e o Nordeste do Estado. Nesta semana, já foram instalados um aparelho de Raio X (o mesmo utilizado nas alfândegas), duas esteiras e o portal magnético no aeroporto do município. O kit, que contém ainda dois detectores de metais manuais e custou cerca de R$ 150 mil.

Será um vôo por dia partindo de Barra com pouso em Cuiabá e vice-versa, excetos aos sábados. A chegada em Barra está prevista para às 13h50 e às saídas de Barra às 14h25 com um avião da Embraer ATR 72-600 com capacidade para 72 passageiros.

O diretor de expansão da Azul, Ronaldo Veras, disse que sem o Voe MT, a empresa não teria tomado a decisão de operar esse destino. “O programa significa a sustentabilidade desses voos. Hoje o combustível representa mais de 40% nos custos de operação. Esses incentivos vieram para abrir as portas para as companhias que desejavam operar novas linhas”, disse.

O programa Voe MT, do governo estadual, pretende fomentar e democratizar o transporte aéreo e diversificar as cidades a serem atendidas com voos regulares. A empresas recebem como incentivo a redução da base de cálculo do ICMS incidente nas operações internas para aquisição de querosene de aviação. Essa redução é progressiva de 20% a 84%. O percentual vai variar conforme a quantidade de municípios mato-grossenses atendidos pela empresa aérea, ou seja, quanto mais municípios atendidos, maior a redução.

Além de Barra, a companhia aérea passou a operar, recentemente, voos para a cidade de Sorriso também com incentivos do Voe MT. Para a cidade que mais produz no país, são três voos diretos por semana saindo da Capital.